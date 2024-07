Il crollo della giostra al luna park di Gallipoli: il video pochi istanti dopo l’incidente

Video dalla rete

Sono quattro i ragazzini rimasti contusi a seguito del cedimento parziale di una giostra avvenuto domenica sera a Gallipoli. Sull’accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di Polizia che questa mattina hanno compiuto un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco. La giostra non è sotto sequestro, ma è chiusa in attesa delle verifiche che dovranno stabilire laregolarità delle autorizzazioni all’esercizio e se il cedimento del palo sia dovuto ad un problema meccanico, strutturale o al comportamento degli avventori che potrebbero non aver rispettato i divieti previsti dalla cartellonista.

