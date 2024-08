Il debutto delle barche a idrogeno nei campi di regata dell’America’s Cup

Video dalla rete

Bluegame, appartenente al Gruppo Sanlorenzo, ha consegnato il BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel) ad American Magic, team challenger nella 37ma edizione dell’America’s Cup. La chase boat è stata progettata seguendo i rigidi requisiti del Protocollo dell’America’s Cup: una imbarcazione di appoggio di 10 metri di lunghezza con 6 persone di equipaggio e una velocità massima du foil di 50,3 nodi con alimentazione a idrogeno che volerà nel campo di gara accanto all’AC75 di American Magic con un’autonomia di 180 miglia. ​«È la barca in questo momento più sostenibile sul mercato perché con propulsione esclusivamente a idrogeno» spiega Carla DeMaria, Ceo di Bluegame. «Il BGH-HSV sarà letteralmente nel campo di gara e dovrà divincolarsi tra i movimenti degli AC 75 della America’s Cup. L’aspetto della capacità di virata è stato uno dei punti più complessi in termini di messa a punto perché bisogna reagire in tempo reale ai movimenti delle altre barche».«È un’incredibile tecnologia che si sta inserendo nel terreno di sviluppo della nautica» precisa Terry Hutchinson, President of Sailing Operations & Skipper di American Magic che sulla gara precisa: «Non temiamo gli altri team. Noi abbiamo tutto quello che serve per vincere l’America’s Cup: una grande barca, un team affiatato, ottimi velisti. Ma è una competizione unica. Il nostro obiettivo è non essere eliminati».