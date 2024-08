Il delfino in difficoltà a Mola di Bari bloccato tra gli scogli: un bagnante accorre e lo aiuta a riprendere il largo

Video dalla rete

(LaPresse) Un bagnante soccorre un delfino in difficoltà sugli scogli di Cozze, frazione di Mola di Bari. Il video, diventato virale sui social, è stato registrato sabato sera. Un gruppo di persone nota il mammifero arenato in un’area rocciosa e uno di loro non ha esitato a calarsi in acqua per aiutarlo. L’operazione non è stata semplice a causa della corrente e delle onde, ma dopo alcuni tentativi il salvataggio è riuscito. Il delfino ha ripreso il largo tra gli applausi dei presenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA