Il deputato Francesco Borrelli aggredito in centro a Napoli

IL caso

Momenti di tensione sabato 7 dicembre in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel centro di Napoli, dove il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) è stato aggredito nel corso di un sopralluogo per denunciare il fenomeno della sosta abusiva gestita da personaggi vicini ai clan.Mentre Borrelli era in diretta social per testimoniare l’appropriazione di un’intera strada da parte di una rimessa auto per la sosta dei loro clienti, varie persone sono scese in strada hanno accerchiato il parlamentare, colpendolo al viso e rompendogli gli occhiali. È intervenuta la Polizia di Stato, poi l’intervento di un’ambulanza, chiamata per soccorrere un giovane che sembrava essersi sentito male, ha riaccesonuovamente gli animi. Il parlamentare è stato poi portato via e messo in sicurezza dagli agenti. Anche gli operatori del 118 che hanno avuto difficoltà a raggiungere il sito a causa della sosta selvaggia sono stati spintonati.

