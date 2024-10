Il deserto del Sahara sta diventando verde grazie alle forti piogge: le immagini NASA

Video dalla rete

Il deserto del Sahara è noto per essere una delle aree più aride del pianeta. L’Osservatorio terrestre della NASA ha condiviso alcune immagini della vegetazione che cresce nelle regioni del Marocco, dell’Algeria, della Tunisia e della Libia in seguito alle forti piogge del 7 e 8 settembre scorso quando un ciclone extratropicale si è abbattuto su un’ampia fascia dell’Africa nord-occidentale. Il deserto del Sahara non è sempre stato il paesaggio arido che è oggi.