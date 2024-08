Il discorso di Tim Walz commuove il figlio che in lacrime grida: «Quello è il mio papà!»

Video dalla rete

Sul palco della convention democratica di Chicago, Tim Walz – governatore del Minnesota e candidato vicepresidente alle prossime elezioni Usa con Kamala Harris – ha parlato, tra gli altri temi, del «dramma dell’infertilità» negli Stati Uniti. Si è rivolto alla moglie Gwen e ai suoi figli – Hope e Gus – dicendo: «Siete il mio mondo, vi voglio bene». Il figlio Gus – affetto da Adhd, disturbi d’ansia e dell’apprendimento non verbale – si è alzato in piedi in lacrime per la commozione, ha indicato il padre e ha ripetuto più volte: «Quello è mio padre! Quello è mio padre!».

