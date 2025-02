Il discorso motivazionale di Pozzecco ai cestisti: «Sono orgoglioso di voi. Avete giocato uno per l’altro ed è la cosa più bella»

Video dalla rete

Gianmarco Pozzecco è uno che sa dare la giusta carica ai suoi giocatori. Prima e dopo le partite. Lo ha dimostrato ancora una volta, dopo la sfida dell’Italbasket contro la Turchia (vinta 80 a 67) e valida per il girone di qualificazione a Eurobasket 2025. «Sono orgoglioso di voi – dice il commissario tecnico ai suoi ragazzi – ma non solo oggi, sempre. È incredibile. La differenza la fa che avete giocato l’uno per l’altro ed è la cosa più bella del mondo. Abbiamo giocato con la scritta Italia qui, uno per l’altro e non c’è cosa più bella. E lo vivete, lo sentite in campo. Lo vivo io con questi tre qui (i suoi assistenti, n.d.r.), lo vivo. Lo vedo, lo percepisco». Un discorso motivazionale che entusiasma i suoi e tutti coloro che lo hanno ascoltato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA