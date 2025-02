Il disegno creato nella neve: il timelapse dell’artista al lavoro

Video dalla rete

Dopo tre ore di lavoro, l’opera era pronta. Ed era straordinaria: un grandioso alce disegnato calpestando la superficie innevata di un lago canadese, il lago Washademoak nel New Brunswick. L’artista Eric Goggin ha scelto la figura dell’alce poiché è un simbolo canadese, rappresentativo dei grandi spazi aperti.

Questo video in timelapse realizzato con un drone, ha ripreso il processo di creazione dell’opera dall’alto. Goggin ha detto di aver usato il monitor del drone come guida mentre pestava la neve. Per realizzare il cerchio all’inizio del video, Ha legato una lenza da pesca a un paletto e ha inciso così una circonferenza perfetta nella neve. (Storyful)

