Il dissing di Fedez contro Tony Effe: «Infame, scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi»

Video dalla rete

Dopo giorni di scambi e frecciate sui social, lo scontro tra Fedez e Tony Effe è diventato anche un brano, «L’infanzia difficile di un benestante». Nella canzone il rapper milanese accusa il suo ex amico – fino a non troppo tempo fa si immortalavano spesso assieme, anche sui social – di essere in sostanza non solo un incapace ma anche un traditore. Tra le tante rime, c’è anche un riferimento a Chiara Ferragni, quando canta: «Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA