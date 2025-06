Il dolce video del principe Harry con Archie e Lilibet per la Festa del Papà

Video dalla rete

In occasione del Father’s Day (Festa del Papà) celebrata domenica negli Usa, Meghan Markle ha voluto festeggiare il principe Harry con un toccante tributo, condividendo un video mai visto prima che lo ritrae in momenti di intimità familiare insieme ai loro figli, Archie e Lilibet.

Nel filmato, pubblicato sul profilo ufficiale della coppia, si susseguono immagini private del Duca di Sussex: lo si vede mentre gioca con Archie, sei anni, e Lilibet, quattro, in diversi momenti della loro crescita. Dalla spiaggia alle passeggiate tra la natura, passando per attimi di vita quotidiana come una pedalata in giardino o un abbraccio sotto una cascata, il video offre uno spaccato intimo della loro vita familiare nella residenza di Montecito.

A fare da colonna sonora, il brano Have it All di Jason Mraz, che accompagna una serie di scene familiari: Harry che culla i neonati, che li spinge sull’altalena o insegna ad Archie ad andare in bicicletta. Immagini rare, che segnano un’ulteriore apertura della coppia verso il pubblico, dopo anni trascorsi a difendere strenuamente la loro privacy.

Tuttavia, molti hanno notato l’assenza di un messaggio rivolto a Thomas Markle, il padre di Meghan, con cui i rapporti restano tesi da anni.