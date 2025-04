Il dolore della cugina del Papa: «L’ho visto l’ultima volta il 15 gennaio, non ho fatto in tempo a portargli la bagnacauda»

Video dalla rete

(LaPresse) – «Queste sono le lettere che mi ha scritto dal 2001 in avanti. Io Papa Francesco l’ho conosciuto prima che diventasse Papa”. Inizia così il racconto di Nella Bergoglio, cugina del Pontefice, seduta nel dehor della locanda che gestisce a Peveragno, nelle Langhe, in provincia di Cuneo, mentre sfoglia album pieni di fotografie e lettere che testimonian o i suoi incontri col Santo Padre . “Due volte all’anno ho sempre fatto visita a Papa Francesco perché lo sentivo uno della nostra famiglia e gli ho voluto bene, gli voglio bene. L’ultima volta ci siamo visti il 15 gennaio con l’associazione cuochi”. Ricorda con emozione i momenti passati insieme: “Al Papa piaceva mangiare però si teneva parecchio. Ma le buone ricette piemontesi se le ricordava perché la nonna Rosa, che lo ha allevato, gliele preparava. A noi chiedeva sempre la bagnacauda. Purtroppo non sono riuscita a portargliela perché lui è mancato”.