Il drone-polipo con “i tentacoli” che arriva dalla Cina è in grado di sollevare oggetti di ogni forma

Video dalla rete

Ha avuto larga diffusione nelle ultime ore il video di un sofisticato tipo di drone che, grazie a un ‘tentacolo’ stampato in 3D, è in grado di raccogliere qualsiasi tipo di oggetto. Il prototipo è stato realizzato dall’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina. Al drone sono state applicate avanzate tecniche di ‘reverse engineering‘ che gli garantirebbero un tasso di successo del 95% nell’esecuzione dei compiti assegnatigli. La fisica del ‘tentacolo’ imita quella di un polipo o della proboscide di un elefante. In questo modo, come mostrano le immagini, il drone riesce a sollevare oggetti di qualsiasi forma: da quelli fragili come uova fino alle sagome irregolari di una pianta. Il video è stato pubblicato su YouTube dal canale SpiRobs.

