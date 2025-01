Il faccia a faccia tra carrarmati russi e ucraini in una strada senza vie di fuga nel Donetsk: la lotta senza esclusione di colpi

Video dalla rete

Le immagini mostrano la strenua lotta tra carrarmati russi e ucraini nell’oblast di Donetsk, in Ucraina. Costretti a un faccia a faccia lungo una strada sterrata e che non sembrerebbe concedere vie di fuga, i carri sparano senza esclusione di colpi. Si tratterebbe, nello specifico, di due mezzi ucraini e quattro russi. Sono quest’ultimi ad avere la meglio. Gli ultimi secondi mostrano, infine, la soggettiva da un drone che colpisce un mezzo in movimento.

