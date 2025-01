Il falconiere della Lazio chiede «perdono». Bernabè: «Anche Gesù ha perdonato, sarebbe il dono più bello»

Video dalla rete

«Per favore perdonatemi!». È la richiesta disperata rivolta alla società sportiva Lazio da Juan Bernabè, il falconiere custode di Olimpia (l’aquila simbolo della squadra) messo alla porta dopo aver pubblicato sui social le immagini dell’intervento a cui si è sottoposto per l’impianto di una protesi al pene. È ancora nel suo letto di convalescenza a Formello, dove è stato operato dall’urologo «biancoceleste» Gabriele Antonini e dove lo spagnolo si sarebbe barricato. Oggi è tornato sui social per invocare il perdono alla società di Lotito, che si è dichiarato irremovibile sul licenziamento del falconiere. «Il perdono non è niente di brutto, perché Gesù Cristo ha perdonato – dice nel video -. Il perdono ogni volta è il dono più bello che un uomo può ricevere». Infine non risparmia le critiche alla «cattiveria con cui sono stato trattato».

