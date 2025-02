Il Festival dell’amicizia: zero polemiche, tante lacrime

Video dalla rete

Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo: il treno dei 29 cantanti in gara occuperà per lo più tutta la scaletta della prima serata. I primi a salire sul palco saranno Gaia, Francesco Gabbani e Rkomi; chiudono Rocco Hunt, Francesca Michielin e i The Kolors. La conduzione di Carlo Conti, normalizzatore per eccellenza, smusserà ogni possibile discussione. Eppure, spazio in conferenza stampa a un momento più intimo, in cui il conduttore si è commosso parlando della madre. Grande attesa, nel Dopofestival di Cattelan, per un possibile incontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez: un’evenienza che, tuttavia, sembra improbabile.

