Il figlio del deputato repubblicano Usa John Rose fa le smorfie mentre il papà tiene un discorso alla Camera

(LaPresse) Il deputato repubblicano del Tennessee John Rose ha tenuto alla Camera dei Rappresentanti un discorso che è già diventato virale sui social. A scatenare l’attenzione del web però non sono state le sue doti oratorie, quanto piuttosto le smorfie che suo figlio Guy, di sei anni, ha iniziato a mostrare in favore di telecamera proprio durante il suo discorso. Nel bel mezzo della seduta il piccolo, evidentemente annoiato, si è preso la scena con sorrisi e linguacce in contrasto con la formalità del contesto: il papà non ha fatto una piega, scusandosi solo a fine seduta, mentre il giovane Rose è già diventato una star del web, dove stanno già iniziando a circolare i primi meme sulle sue espressioni.

