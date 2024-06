Il fiore cadavere di 8 anni sboccia per la prima volta: il timelapse del raro evento

Video dalla rete

I visitatori del conservatorio della Colorado State University a Fort Collins, negli USA, hanno potuto ammirare uno spettacolo speciale durante il fine settimana del 25 e 26 maggio: la prima fioritura di un aro gigante di otto anni. L’aro gigante è anche detto fiore cadavere, poiché quando fiorisce emette un odore pungente simile a quello della carne in decomposizione. Nonostante il cattivo odore, comunque, i visitatori che si sono recati in visita alla grande pianta sono stati oltre 8600. Il motivo per cui la pianta ha fiorito per la prima volta dopo otto anni è che il fiore cadavere non ha un ciclo di fioritura annuale: esso cresce e immagazzina l’energia in un enorme stelo sotterraneo chiamato cormo, e solo quando accumula energia sufficiente la pianta fiorisce. L’inizio della fioritura, quindi, è imprevedibile: può avvenire nel giro di pochi anni o dopo oltre un decennio. (Storyful)

