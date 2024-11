Il fiume di lava arriva fino in città e blocca le strade della penisola di Reykjanes, in Islanda: il video dell’eruzione

Video dalla rete

Un vulcano sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, ha eruttato per la settima volta in un anno. Il fenomeno ha creato una fessura lunga circa 3 chilometri. L’ufficio meteorologico islandese che monitora l’attività sismica stima che l’eruzione sia molto più piccola di quella di agosto. «Nel quadro generale, questa è un po’ più piccola dell’ultima eruzione e di quella avvenuta a maggio», ha dichiarato Magnús Tumi Guomundsson, professore di geofisica che ha sorvolato l’eruzione con l’agenzia di protezione civile per monitorarla e che ha parlato con l’emittente nazionale islandese Ruv. «Grindavík non è in pericolo ed è improbabile che questa crepa si prolunghi, anche se non si può escludere nulla», ha aggiunto. In via precauzionale circa 50 case e il famoso resort Blue Lagoon sono stati rapidamente evacuati dopo che l’agenzia di protezione civile ha lanciato l’allarme.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA