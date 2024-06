Il flash mob di Elodie in piazza San Babila a Milano sorprende i passanti: mini-spettacolo in strada per il lancio del suo nuovo brano «Black Nirvana»

Video dalla rete

In occasione del lancio del suo nuovo singolo, «Black Nirvana», Elodie è stata protagonista di un flash mob in piazza San Babila, a Milano. La cantante, insieme a un corpo di ballerini, ha danzato al suono della sua nuova canzone. Una folla di curiosi si è assiepata intorno alla piazza per immortalare il momento in video.

