Il flash mob di Tommy Cash a Milano: a sorpresa serve ai passanti un «Espresso Macchiato», come la sua hit

Oggi – mercoledì 30 aprile – a Milano l’artista estone Tommy Cash , in gara all’Eurovision song contest con il brano «Espresso Macchiato», ha distribuito a sorpresa caffè ai passanti in piazza Morbegno all’interno di un edicola allestita per l’occasione come una vera e propria caffetteria grazie alla collaborazione con Caffè Borbone. La sua hit ha già conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano. Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

