Un ragazzo è saltato da un trampolino di 27 metri in una piscina facendo un’acrobazia spettacolare in volo. Il video è subito diventato virale. Protagonista è il giovane studente americano del Connecticut, Jonah Genser, non nuovo a queste imprese sui social, durante la competizione @highdiveglobal, nella quale si è aggiudicato il primo posto.

