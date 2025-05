Il fratello di Leone XIV: «Quando eravamo piccoli gli dicevo: Un giorno sarai Papa»

Video dalla rete

“Ero sdraiato a letto. Mia moglie mi ha chiamato e ha detto: ‘Fumo bianco! Fumo bianco!‘. Così ho acceso la tv e ho guardato. Ed è passata quasi un’ora. E quando il cardinale è uscito, e noi stavamo tutti aspettando, e ha detto “Roberto”, ho capito immediatamente”. È il racconto di Louis Martín Prevost, fratello maggiore di Papa Leone XIV, all’annuncio del nuovo Papa .

“Se non fossi stato a letto, se fossi stato in piedi, sarei potuto crollare, perché è stato totalmente inaspettato”, ha aggiunto Prevost. “Quando eravamo piccoli, facevo sempre baccano con i miei due fratelli più piccoli, ma lui era sempre quello santo. E lo prendevamo in giro. ‘Un giorno diventerai Papa. Sei troppo santo’. Quando è entrato in seminario, è stato tipo… oh wow, ok. E poi un paio d’anni fa, quando il Papa lo ha nominato cardinale, è stato tipo… potrebbe succedere”, ha raccontato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA