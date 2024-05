Il generale dell’Aeronautica Goretti: «L’intelligenza artificiale non riuscirà mai a battere un napoletano che vi frega con un mattone»

Video dalla rete

Durante un discorso tenuto all’evento per il centenario del «Ruolo delle armi» lo scorso 9 maggio, il Generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, ha espresso con ironia un giudizio sulle capacità dell’intelligenza artificiale: «Credo che non riuscirà mai a battere un napoletano. Il giorno in cui l’ia riuscirà a fregarci come un napoletano che scambia una radio con un mattone, allora sì che è meglio andare a casa. Ma sono convinto che questo non accadrà mai». L’evento si è tenuto a Roma nella cornice dell’aeroporto militare Francesco Baracca di Centocelle.

