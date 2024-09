Il ghiacciaio della Marmolada a rischio scomparsa: perde 7cm ogni giorno

Video dalla rete

(LaPresse) Il ghiacciaio della Marmolada perde 7 centimetri al giorno. È in coma irreversibile e nel 2040 non ci sarà più, dice Legambiente. Emerge dalla campagna ‘Carovana dei ghiacciai 2024’ di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi). Per Legambiente il ghiacciaio più grande delle Dolomiti è un ghiacciaio morente. La calotta perde ormai dai 7 ai 10 centimetri di spessore al giorno. Negli ultimi 5 anni sono spariti 70 ettari della sua superficie (pari a 98 campi di calcio). Dall’inizio delle misurazioni scientifiche, nel 1888, è arretrato di 1.200 metri. In una ricerca sull’impatto del turismo sulle Alpi sono stati calcolati ogni 100 metri quasi 400 lasciti di mozziconi, plastiche e salviette. «È necessario un turismo più sostenibile, meno impianti di risalita e più attenzione alla natura» è il monito di Legambiente. Previsioni analoghe riguardano i due ghiacciai più grandi delle Alpi: l’Adamello in Trentino e quello dei Forni un Valtellina.

