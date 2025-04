Il «giallo» delle tre sedie: cosa è successo tra Macron, Trump e Zelensky, nella basilica di San Pietro

Video dalla rete

Dietro a una delle immagini destinate a passare alla storia dei funerali di papa Francesco – quella in cui si vedono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, parlare faccia a faccia, seduti sotto le volte della basilica di San Pietro, a pochi metri dalla bara di un Papa, Francesco, che per tutto il pontificato si è speso per la pace – ci potrebbe essere un giallo: quello delle tre sedie.

Nel filmato diffuso dagli uffici della presidenza ucraina, si vede infatti che – mentre Trump e Zelensky si avvicinano al luogo del loro incontro, poco prima dell’inizio dei funerali di Francesco – i due vengono raggiunti da Emmanuel Macron, presidente della Francia. Macron stringe la mano di Zelensky, poi saluta Trump. Sulla sinistra, si nota che vengono predisposte tre sedie.

Nelle immagini successive l’inquadratura cambia, e si sposta leggermente sulla destra, concentrandosi sui tre protagonisti, che iniziano una breve discussione. Pochi istanti prima che il video venga «tagliato», si vede arrivare – dalla sinistra – un quarto interlocutore di altissimo livello: il premier britannico Keir Starmer.

A quel punto il video si interrompe: e riprende mostrando Trump a colloquio con Zelensky. Le sedie, a quel punto, sono soltanto due. La terza – come si intuisce da una delle fotografie diffuse sempre da fonti ucraine – è stata spostata poco lontano, nei pressi di una delle colonne della basilica, da un prelato.