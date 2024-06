«Il gol più brutto di sempre» segnato nella Serie A americana

Video dalla rete

La partita tra Chicago Fire e Orlando City, due squadre della Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e il Canada, di mercoledì 29 maggio sarà ricordata per l’insolito gol segnato dall’uruguaiano Facundo Torres per la squadra della Florida, diventato virale sui social media come il «gol più brutto della storia».

A tre minuti dal termine del primo tempo, Orlando attacca sulla destra e, una volta entrato in area, crossa basso per Torres, che viene anticipato dalla difesa della squadra di casa.

Tuttavia, tra diversi interventi sbagliati e rimbalzi che coinvolgono cinque giocatori, l’unica cosa che sono riusciti a fare è stato portare la palla vicino a Torres, che era a terra sul campo, ma ha reagito con velocità, si è rialzato e, lanciandosi in avanti, è riuscito ad anticipare e calciare dolcemente verso il palo destro del portiere, che non ha potuto evitare il gol.