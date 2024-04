Video dalla rete

La scorsa settimana, nella città indiana di Bangalore, un uomo in motorino ha evitato per poco la morte quando un toro, guidato da una donna con una corda, si è improvvisamente scaraventato contro di lui, gettandolo sotto a un camion in movimento. Fortunatamente, il conducente è riuscito a fermare il veicolo all’ultimo momento e ha evitato la tragedia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA