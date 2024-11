Il gruppo di surfisti si imbatte in un grande squalo bianco

Video dalla rete

Un gruppo di surfisti al largo della costa di Emerald Beach, nel Nuovo Galles del Sud, ha avuto un incontro ravvicinato adrenalinico con un grande squalo bianco il 13 novembre, come mostra questo video girato da Kye Wilkinson. Wilkinson ha detto di aver cominciato a girare quando lo squalo, lungo secondo lui circa 3-4 metri, ha colpito il fondo della sua tavola. «Ho urlato subito per avvertire gli altri del gruppo. Non tutti mi hanno sentito. Poi ho cominciato a remare per allontanarmi», ha detto Wilkonson. (Storyful)

