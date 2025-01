Il jet F-35 cade in picchiata, si schianta al suolo ed esplode: il pilota a bordo riesce ad eiettarsi in tempo per salvarsi

Video dalla rete

Un malfunzionamento a bordo ha causato ieri – martedì 28 gennaio – la caduta di un caccia F-35 dell’Air Force statunitense in Alaska. Il momento è stato ripreso in un video che, pubblicato sui social, ha avuto larga diffusione. Le immagini mostrano il jet che cola a picco, l’impatto a terra e l’esplosione. Per fortuna, il pilota è riuscito a eiettarsi in tempo: lo si vede sul paracadute, distante dall’aereo. Attualmente il militare è sotto osservazione medica. L’aeronautica militare indaga sulle cause dell’incidente.

