Il jet privato più veloce di sempre: Londra-New York in meno di quattro ore

Attualmente il jet privato più veloce sul mercato, il Bombardier Global 8000 raggiunge Mach 0,94, superando ogni altro modello disponibile. Grazie a un’autonomia di 14.800 km, può coprire rotte intercontinentali senza scalo, come Los Angeles-Sydney o Londra-Singapore o Dubai a Houston. Se autorizzato ai viaggi commerciali, il velivolo da 80 milioni di dollari potrebbe completare il viaggio da Londra a New York in meno di quattro ore. Si tratterebbe dell’aereo civile più veloce dopo il Concorde.