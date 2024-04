Il lapsus del ministro Sangiuliano che si confonde per l’emozione: «Quando pensiamo a Londra pensiamo a Times Square»

Video dalla rete

Lapsus del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la presentazione della nuova passeggiata archeologica di Roma. Parlando dei luoghi che identificano una città ha fatto vari esempi: «Se pensiamo a Parigi – ha detto – pensiamo agli Champs Élysées». Ma sulla capitale inglese il ministro ha commesso un errore viziato dall’emozione nel presentare il progetto per la città di Roma: «Se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square». Il famoso incrocio, tuttavia, è un luogo iconico di New York, negli Stati Uniti.