Il lapsus di Giorgia Meloni: «Con il mio governo la disoccupazione femminile è la più alta di sempre»

Video dalla rete

Durante l’intervento in video-collegamento alla chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, Giorgia Meloni è inciampata in un lapsus: «Con il mio governo – ha detto – il tasso di disoccupazione femminile è il più alto di sempre». L’errore durante la rivendicazione della scelta di farsi chiamare «il presidente», al maschile e non al femminile: «Alcune femministe credono che la parità di genere si realizzi declinando titoli al femminile».

