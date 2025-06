Video dalla rete

L’opera della «Deposizione» inedita di Andrea Mantegna, ritrovata tramite web nel Santuario di Pompei – dopo essere stata restaurata dai Musei Vaticani ed esposta in una sala dedicata nella pinacoteca dei Musei Vaticani a Roma – è destinata a tornare a Pompei per essere allestito nel museo del Santuario. Nel video la storia del capolavoro ritrovato per caso.

