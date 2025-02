Il medico di famiglia star dei social si dimette: «Lo stress, il telefono che squilla a tutte le ore: lascio, sono in burnout»

Video dalla rete

«Sono molto portata per fare il medico di medicina generale. Non sono portata a fare la martire, a sacrificare la mia salute per il lavoro». Così in un video sui social – grazie ai quali aveva ottenuto visibilità – Ilaria Rossiello, giovane medico di famiglia a Montecosaro (nelle Marche) ha annunciato ai suoi follower di aver rassegnato le dimissioni. Il lavoro mi faceva stare male, non dormivo la notte – spiega – Soffrivo più per quello che per la mia patologia tumorale, così ho deciso di cambiare lavoro». Alcuni commenti social, in particolare, l’avrebbero spinta a prendere questa decisione: «è stata la mancanza di rispetto per me e la mia malattia. Da anni mi prendo cura della salute di migliaia di persone, ma quando è toccato a me stare male sono stata aggredita, maltrattata, trattata senza nessun riguardo». «Decine di pazienti in ambulatorio, visite a domicilio, il telefono che squilla a tutte le ore. Siamo abbandonati dalla politica, dai sindacati, dai cittadini. Sono in burnout», ammette.

