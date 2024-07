Il mega-yacht di Mark Zuckerberg ormeggiato a Castellammare di Stabia

Video dalla rete

(LaPresse) Vacanze italiane per Mark Zuckerberg. Il patron miliardario di Meta è arrivato a Castellammare di Stabia con il suo mega-yacht, il ‘Launchpad’: un’imbarcazione lunga ben 118 metri che il fondatore di Facebook si è regalato per il suo 40esimo compleanno. Un panfilo di lusso da 300 milioni di dollari con tanto di campo da basket e pista per elicotteri, che in tanti tra turisti e locali hanno immortalato con video sui social.

