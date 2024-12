Il messaggio per i turisti morti in Egitto di Matteo Mariotti, che perse la gamba dopo l’attacco di uno squalo: «So cosa si prova, basta commenti velenosi»

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social, Matteo Mariotti -il 20 enne di Parma che perse una gamba per il morso di uno squalo in Australia– ha mandato un messaggio alla famiglia di Gianluca Di Gioia, l’uomo morto a Marsa Alam vittima dell’attacco di un pescecane. Nell’aggressione è morto anche Giuseppe Fappani, 69 enne originario di Geinvolta, che si era tuffato per aiutarlo. «Voglio trasmettere la mia vicinanza alla famiglia di Gianluca e invitare le persone a imparare a dosare le parole», ha detto, leggendo alcuni commenti letti sui social sulla vicenda: «C’è chi dice che, dopotutto, se l’è meritato – continua Mariotti – In situazioni del genere è sbagliato giudicare».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA