Il meteorite attraversa il cielo notturno in Australia, poi il lampo di luce che illumina a giorno la città

Video dalla rete

Una scia luminosa attraversa il cielo notturno e lo illumina a giorno per qualche istante. La ‘live cam’ su YouTube della città di Brisbane, in Australia, ha ripreso il momento in cui un meteorite ha attraversato l’atmosfera. È tra i più grandi di quelli precipitati ultimamente nel Paese – tutti appartenenti allo sciame delle Liridi, che ogni aprile sorvola i cieli australiani.

