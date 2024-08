Il meteorologo ha un attacco di panico in diretta tv: «Scusate, mi devo fermare»

Video dalla rete

Attacco di panico in diretta durante il programma sulla tv australiana “ABC News Breakfast“: vittima il meteorologo australiano Nate Byrne. Mentre presentava le previsioni, Byrne ha iniziato a mostrare difficoltà nel parlare e ha lasciato la diretta dicendo di “doversi fermare”, parlando esplicitamente dei suoi pregressi problemi di ansia. A raccogliere il testimone la collega Lisa Millar, che ha lodato la trasparenza di Byrne. Il meteorologo è poi tornato in onda scusandosi col pubblico: «Scusate se ho spaventato qualcuno, grazie per avermi aiutato».

