Il ministro Nordio chiede uno spritz alla giornalista durante il comizio di Fratelli d’Italia: «Me lo porterebbe?»

Video dalla rete

Durante l’evento di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Roma – sabato 1 giugno – le telecamere di La7 hanno ripreso il momento in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiesto a una giornalista di portargli uno spritz. «C’è una sola cosa che mi manca – dice il Guardasigilli – Mi piacerebbe uno spirtz: lei non me lo può portare?». Al rifiuto della giornalista, il ministro fa spallucce e sorride.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA