Il misterioso mollusco trovato negli abissi dell’oceano

Video dalla rete

Sebbene la specie delle dimensioni di una mela, chiamata Bathydevius caudactylus, sia classificata come lumaca di mare, l’animale marino è diverso da qualsiasi lumaca di mare che gli scienziati del Monterey Bay Aquarium Research Institute in California, Usa, abbiano mai visto prima.

Bathydevius è infatti una lumaca di mare che nuota e si illumina con la bioluminescenza – per difendersi dai predatori -, ha un corpo con una coda a forma di paletta e un grande cappuccio gelatinoso. Inoltre, è la prima lumaca di mare trovata a vivere nelle profondità oceaniche.