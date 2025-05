Il momento del crollo di una torre di epoca Ming in Cina

Video dalla rete

Un’importante porzione del tetto della Torre del Tamburo di Mingzhongdu, nella città di Chuzhou, in Cina, è crollata nel pomeriggio di lunedì 19 maggio. L’improvviso cedimento delle tegole su un lato dell’edificio ha generato panico tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità locali sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

La Torre del Tamburo, costruita originariamente nel 1375 durante la dinastia Ming, rappresenta un importante sito culturale e storico della regione. La base in pietra, risalente all’epoca Ming, non è stata coinvolta nel crollo, che ha invece interessato la parte superiore ricostruita nel 1995. L’edificio era stato sottoposto a un restauro approfondito conclusosi poco più di un anno fa, con un investimento di circa mezzo milione di dollari.

