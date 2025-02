Il momento in cui i passeggeri escono dall’aereo capovolto a Toronto: il video girato all’interno del velivolo

Video dalla rete

Sull'aereo c'erano 80 persone, almeno 18 i feriti

In un video i momenti concitati in cui i passeggeri escono dall’aereo capovolto in pista a Toronto, in Canada. La scena è stata filmata da una delle persone a bordo del velivolo che si è ribaltato durante l’atterraggio.

Sull’aereo c’erano 80 persone, almeno 18 i feriti.

Il volo DL4819 era partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, alle 11.47 locali e ha toccato la pista canadese alle 14.13 (le 20.13 ora italiana)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA