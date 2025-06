Il momento in cui il delfino dà alla luce un cucciolo: il video emozionante dallo zoo

Video dalla rete

Sabato 7 giugno, il Brookfield Zoo di Chicago, negli USA, ha accolto un cucciolo di delfino tursiope, il primo cucciolo nato nello zoo in un decennio. Le riprese pubblicate dallo zoo mostrano Allie, la madre trentottenne, che nuota nella vasca quando a un certo punto partorisce dando alla luce il cucciolo. «Allie si è subito presa cura del suo cucciolo e non ha avuto bisogno di alcuna cura o assistenza manuale», ha dichiarato lo zoo in un comunicato stampa. Si stima che il cucciolo pesi tra i 15 e i 16 chili e sia lungo tra i 115 e i 120 centimetri. Lo zoo ha fatto sapere che gli verrà dato un nome entro i mesi estivi. (Storyful)

