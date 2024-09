Il momento in cui un’enorme buca inghiotte un grosso camion

Video dalla rete

Un’autocisterna è caduta in una voragine che si è aperta improvvisamente vicino all’ufficio postale della città indiana di Pune, nello stato del Maharashtra.

In un video ripreso dalle telecamere di sicurezza e condiviso sui social media, si vede il veicolo sprofondare dalla parte posteriore in posizione verticale all’interno della buca. L’autista è riuscito ad uscire appena in tempo.

