Il «momento Titanic» della nave da crociera che si scontra con un iceberg

Una nave da crociera della Carnival è stata colpita da un iceberg in quello che una passeggera terrorizzata ha descritto come un «momento Titanic». La nave, la Carnival Spirit, stava navigando nel fiordo di Tracy Arm, in Alaska, la scorsa settimana quando l’iceberg l’ha affiancata.

Secondo un altro passeggero, la nave è rimasta ferma «per ore per valutare i danni».

Un portavoce della Carnival ha dichiarato alla CNN: «Una valutazione ha stabilito che non ci sono stati danni allo scafo della nave; la crociera è proseguita per la sua destinazione finale, Seattle, e non c’è stato alcun impatto sulle operazioni».

