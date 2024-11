Il monte Fuji in Giappone ancora senza neve a fine ottobre: non accadeva da 130 anni

Video dalla rete

Alla fine di ottobre il monte Fuji è ancora senza neve. Da 130 anni, da quando sono iniziate le rilevazioni, la cima non è mai arrivata a questo periodo dell’anno senza essere coperta da un velo bianco. Le cime della montagna più alta del Giappone solitamente vengono innevate all’inizio di ottobre, ma il clima insolitamente caldo ha fatto sì che quest’anno non siano state segnalate nevicate. Quest’anno il Giappone ha registrato l’estate più calda in assoluto, con temperature tra giugno e agosto di 1,76 °C (3,1 °F) superiori alla media. Nel 2023, la neve è stata avvistata per la prima volta sulla vetta il 5 ottobre.

