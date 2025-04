Il navigatore li indirizza in una strada troppo stretta : l’auto dei turisti rimane bloccata tra due case

Video dalla rete

L’auto di un gruppo di turisti stranieri in visita a Bosa, in Sardegna, è rimasta bloccata tra le mura perimetrali dei due edifici affacciati l’uno di fronte all’altro su un vicolo molto stretto. I visitatori hanno infilato la strada – troppo stretta per il loro veicolo – seguendo le indicazioni fornite dal navigatore satellitare. Pubblicato sui social, il video della sventura è diventato virale. Credit video: Welcome to favelas.

