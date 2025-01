Il Nobel Giorgio Parisi: cervelli in fuga e intelligenza artificiale, pensiamo al futuro dell’Italia

Video dalla rete

«È importante che il nostro Paese cominci a riflettere sul futuro». Questo il monito del premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, in apertura del New Year’s Forum al Maxxi di Roma.«Ci sono tante cose che noi non riusciamo ad analizzare o tante cose che esistono ma escono fuori dai radar – ha aggiunto -. Il problema denatalità si accompagna anche a quello dell’emigrazione italiana. Abbiamo un’emigrazione di 100mila italiani che vanno all’estero, di cui non si parla nonostante sia quasi la metà di quelli che nasceranno» nel nostro Paesequest’anno.«Quest’emigrazione è sostenuta principalmente da persone con titoli di studio, che hanno grandi capacità – ha proseguito – persone che noi formiamo e vanno all’estero. Mentre l’emigrazione che viene in Italia è a livello molto più basso».Parisi ha anche parlato del tema della produttività del futuro e dell’intelligenza artificiale. «Dobbiamo immaginare che parte delle sfide dell’intelligenza artificiale venga risolta politicamente con la riduzione dell’orario di lavoro, qualcosa di molto delicato che può esser fatto gradualmente – ha commentato -. Bisogna cominciare a pensarci. Ci sono anche conseguenze dell’intelligenza artificiale a livello della comunicazione e dell’informazione», «bisogna capire cosa fare, è necessario qualche tipo di accordo internazionale anche in collaborazione con chi sta dietro all’IA». Tra l’altro, «il pubblico non sa bene come funzionino queste cose – ha detto – ènecessario fare un centro di ricerca europeo come il Cern sull’IA».Passando al tema della ricerca scientifica, «c’è una mancanzadi programmazione a lungo termine» sul tema in Italia, secondoParisi, che si riferisce a finanziamenti e progetti sicuri «per i prossimi 5, 7, 10 anni – ha concluso – come non c’è una programmazione a lungo termine dell’economia, non sappiamo cosa il governo voglia fare per i prossimi dieci anni».

