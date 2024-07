Il nonno usa il sex toy della nipote credendolo un termometro: lo spot della crema spalmabile finito al centro delle polemiche in Spagna

Video dalla rete

In Spagna è finito al centro delle polemiche lo spot di una nota crema spalmabile che mostra un nonno intento a utilizzare un sex toy come fosse un termometro. Lo poggia sulla fronte per misurare la temperatura, del tutto ignaro della vera natura dell’oggetto. Al tavolo con lui, un’imbarazzatissima nipote. In Spagna lo spot ha ricevuto durissime critiche da parte di alcuni consumatori che hanno accusato l’azienda di aver «sessualizzato il prodotto». Il video dello spot è diventato virale sui social network.

