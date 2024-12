Il nostro inviato è entrato nel palazzo di Assad: «Tra marmi e mobili preziosi ora sono accampati i ribelli»

Video dalla rete

Hts, il movimento che ha conquistato Damasco e la Siria avrebbe potuto dire ad Assad: “Faremo del tuo palazzo un bivacco per i nostri manipoli”. Ed effettivamente, in questo palazzo lussuoso, pieno di marmi di Carrara, con un arredamento sfarzoso, ecco che dormono i guerriglieri arrivati da Idlib che ora governano, non solo il palazzo di Bashar al-Assad, ma tutto il Paese.

